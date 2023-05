"Pregiudicati nel mio bar? Ingiusto chiuderlo"

Un bar chiuso per motivi di sicurezza pubblica, una famiglia che non sa più come andare avanti. Parliamo del bar di via Nonantolana chiuso in via definitiva circa due settimane fa dalla polizia locale su richiesta della prefettura dopo che, durante dei controlli, erano stati sorpresi all’interno del locale clienti pregiudicati o comunque ritenuti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica. Un iter che ha seguito la legge; dopo due chiusure temporanee, la prima di sette giorni nel dicembre scorso, la seconda di due settimane a gennaio, sono arrivati i sigilli. Per la titolare Helen Oppong, 53 anni ghanese, da trent’anni a Modena, è stato un duro colpo. Madre sola di cinque figli, tutti nati in Italia, tra cui un bambino di 10 anni affetto da sindrome di Down, non avere più il lavoro significa mettere in ginocchio l’intera famiglia. "Non me l’aspettavo – dice la donna – mi è crollato il mondo addosso, nel bar non ho mai avuto problemi, mai risse, mai spaccio di droga, come posso sapere chi sono i miei clienti?". A spiegare le ragioni della madre è anche la figlia Isabella, commessa in un negozio di un centro commerciale, ora l’unica a portare a casa uno stipendio che deve bastare per tutti. "La mia è l’unica entrata – dice la ragazza – ho una sorella che studia criminologia all’università, un’altra che vive a Londra, poi c’è il fratellino affetto da sindrome di Down. Sono io la più grande della famiglia ma non basta, mia madre sosteneva tutti con con il bar, vorremmo sapere la motivazione della chiusura". La famiglia si è rivolta così a un legale per impugnare il provvedimento. "Facciamo ricorso perché riteniamo la decisione sproporzionata e ingiusta - spiega l’avvocato Gianluca Scalera – non è stata valutata in fatto e in diritto la situazione concreta di questa famiglia. Nei provvedimenti si fa riferimento genericamente alla presenza di persone con precedenti di polizia; teniamo presente che si tratta di segnalazioni che presuppongono un’ipotesi di reato che va eventualmente accertata dall’autorità giudiziaria".

Emanuela Zanasi