Pregnolato fa esultare il Camposanto al 90’, quarto pareggio di fila per il Castelnuovo

A.P. MONTAGNA

1

UNITED CARPI

4

A.P. MONTAGNA: Nicolosi, Bazzoli (68’ Gatti), Mazzocchi, Magnani (68’ Amore), Banzi, Bucci (83’ Peila), Cilloni, Favali, Villarreal, Sorbi (61’ Franchi), Briselli (77’ Ruggi). A disp. Casolari, Saccardi, Boulakhouitam, Pantani. All. Ferretti.

UNITED CARPI: Rufo, Gianasi (46’ Romani), Vezzani (87’ Cometti), Teocoli (64’ Malagoli), Paramatti, Ceci, Prandi, Garlappi, Jocic (85’ D’Elia), Assouan, Elatachi (82’ Cecchetto). A disp.: Lusetti, Artioli, Mebelli, Mariconda. All. Borghi.

Arbitro: Donati di Rimini

Reti: 10’ Paramatti, 15’ Elatachi, 17’ Briselli, 51’ Assouan, 81’ Jocic

Note: ammoniti Villarreal, Teocoli, Malagoli

Lo United Carpi piazza il poker in altura. Al 10’ angolo di Vezzani, Paramatti anticipa tutti per l’1-0. Al 15’ Elatachi fa partire un destro che si insacca sotto all’incrocio. Al 17’ lancio lungo per Briselli, che scappa sulla sinistra, supera Ceci e infila Rufo per l’1-2. Al 51’ Elatachi serve Assouan che fa tris. All’81’ angolo di Vezzani, tocco di Garlappi per Jocic che da due passi insacca.