Prelievi, l’infermiere è a due passi da casa

Già da qualche giorno la popolosa frazione di Massa Finalese ha un Punto di Infermieristica di Comunità, un servizio che va ad aggiungersi ad altri istituiti sul territorio dell’Area Nord, tra cui recentemente quello di Camposanto. Il Punto di infermieristica è in piazza Caduti per la Libertà e dal 17 aprile eseguirà anche prelievi esclusivamente ai residenti, che potranno già da ora effettuare la prenotazione a Cup e su prescrizione del medico di medicina generale. Questa nuova figura è un professionista con un forte orientamento alla gestione proattiva della salute, coinvolto in attività di promozione, prevenzione e gestione dei processi di salute individuali, familiari e di comunità. Perimetro del suo intervento è la collaborazione e interazione con tutte le figure medico-assistenziali presenti nel territorio, come medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, assistenza domiciliare, specialisti ambulatoriali, rete ospedaliera, servizi sociali e associazioni di volontariato.

Sono diverse le modalità per avvalersi della presa in carico da parte dell’Infermiere di Comunità, il paziente stesso o un suo famigliare, il medico di famiglia, i Servizi sociali, la Centrale operativa territoriale, che può intercettare e rilevare un bisogno assistenziale di tipo infermieristico, ad esempio in fase di dimissione ospedaliera, attivando il servizio.

L’iniziativa è stata presentata l’altra sera in un incontro pubblico presenti il sindaco di Finale Emilia Claudio Poletti, il vicesindaco Michele Gulinelli e la direttrice del Distretto di Mirandola Annamaria Ferraresi. "L’infermieristica di comunità – ha affermato Annamaria Ferraresi –, è un servizio nuovo, previsto dal recente DM77 insieme a un’altra serie di interventi che stanno ridisegnando la sanità territoriale, avvicinandola sempre più ai contesti di vita dei cittadini. Proprio per questo è importante incontrare le persone e spiegare, dalla voce degli stessi protagonisti, ovvero i professionisti sanitari, questi nuovi scenari, per fare in modo che entrino prima possibile nella "cultura sanitaria" collettiva.

Alberto Greco