Dopo una lunga e non semplice trattativa, la Rsu Cgil di Cadica Srl di Carpi, assieme alle organizzazioni sindacali Filctem Cgil e Femca Cisl, ha sottoscritto il contratto di secondo livello. L’azienda,conta quasi 130 dipendenti nello stabilimento carpigiano. All’interno del nuovo accordo, il primo sottoscritto a livello aziendale, oltre al premio di risultato, sono state introdotte importanti tutele normative, come il pagamento della malattia per gli operai al 100% già dal primo giorno. In aggiunta, parte del premio di risultato sarà parametrato sulla riduzione del numero di automobili utilizzate per recarsi sul luogo di lavoro diminuendo la quantità di emissioni di Co2, favorendo così il car sharing e promuovendo la sostenibilità.

Il contratto Cadica è un traguardo importante per il settore tessile-abbigliamento, colpito direttamente prima dalla pandemia poi dal crollo dell’export verso Russia e Ucraina a causa della terribile guerra.