Premi studio, al via le candidature

Si aprono il 21 febbraio le iscrizioni per partecipare all’edizione 2023 dei Premi di Studio, il concorso istituito dalla Fondazione Cr Carpi per riconoscere il merito di chi si è particolarmente distinto nel proprio percorso formativo. Per l’edizione 2023, il Cda della Fondazione destina 140.000 euro per premiare le giovani eccellenze del territorio. Sono 80 i premi da 400 euro per gli studenti degli istituti secondari superiori, e per chi ha acquisito un attestato di qualifica al terzo anno negli istituti di formazione professionale. Si confermato 30 i premi da 800 euro per i diplomati degli istituti secondari superiori e di formazione professionale (al quinto anno); sono 30 anche i premi da 1.000 euro per i laureati di primo livello, e ulteriori 30 sono i premi da 1.000 euro per i laureati di secondo livello, mentre risultano 12 i premi da 2.000 euro per i laureati a ciclo unico.