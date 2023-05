Premiati gli studenti-sportivi "La doppia carriera? Gioia e fatica"

di Sofia Silingardi

"Una doppia carriera impegnativa, ma ricca di soddisfazioni". Si è tenuta ieri la cerimonia di consegna dei premi di studio USE - Unimore Sport Excellence, che vengono assegnati ogni anno a studentesse e studenti aderenti al programma USE che hanno ottenuto risultati rilevanti in competizioni nazionali o internazionali. I premi assegnati in questa edizione 202223, grazie al contributo di tutti coloro che hanno scelto di sostenere la doppia carriera accademico-agonistica di atleti e atleti Unimore, sono otto: quattro premi di studio Mattia Dall’Aglio, due premi di studio Luciano Landi, un premio ICT Group e un premio Sau Group.

"Ringrazio sentitamente - ha dichiarato Isabella Morlini, professoressa delegata del Rettore per lo Sport - le famiglie Landi e Dall’Aglio e le aziende Sau e ICT. Il finanziamento dei premi di studio da parte loro per i nostri studenti che si sono distinti sia in ambito sportivo sia in ambito accademico testimonia il forte legame tra lo sport, l’istruzione, la formazione professionale e l’occupabilità".

Il premio Mattia Dall’Aglio è stato istituito in memoria dello studente e atleta Mattia, venuto a mancare nell’agosto del 2017, per volontà della famiglia, che ogni anno contribuisce economicamente.

Quest’anno è andato a Giulia Ascione, studentessa di Digital marketing capitana della squadra di hockey, Ilaria Brugnoli, studentessa di Scienze e tecnologie agrarie e degli alimenti e campionessa di paraduathlon e paratriathlon, Lucia Cantergiani, studentessa di Biotecnologie e medaglia d’argento ai campionati nazionali di atletica leggera, e Alessandro Pezzi, studente di ingegneria gestionale e giocatore di pallamano in serie A.

Il premio Luciano Landi, istituito per volontà della famiglia Landi in memoria del direttore tecnico sportivo Luciano, è andato a Beatrice Nannetti, studentessa di Digital marketing e medaglia d’oro di softball ai campionati europei, e a Leonardo Rigo, studente di Giurisprudenza e campione europeo paralitico nel fioretto maschile. Il premio di studio ICT, grazie al contributo dell’azienda del territorio reggiano ICT Group, indirizzato a studenti e studentesse di Ingegneria Unimore, è stato assegnato a Luca Pagnani, giocatore di rugby in nazionale.

Per concludere, il vincitore del premio Sau Group, indirizzato anch’esso agli studenti di Ingegneria Unimore, è Demetrio Soli, giocatore di pallavolo in serie B. "Complimenti a tutti gli studenti-sportivi che hanno partecipato. - ha aggiunto il presidente del CUS Mo.Re. Diego Caravaglios - Questa manifestazione è il primo passo ufficiale verso i campionati nazionali universitari, abbiamo grandi aspettative".