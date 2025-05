Premiati i Maestri del lavoro: "Sapere tecnico, ma anche umanità"

Nell’auditorium di Confindustria Modena si è tenuta la cerimonia di premiazione dei nuovi Maestri del Lavoro, un evento che riconosce l’impegno, la professionalità e l’integrità di coloro che hanno dedicato una vita intera al lavoro e alla crescita del nostro territorio. Il Console provinciale Maurizio Morgillo ha sottolineato il valore simbolico di questa onorificenza, la Stella al Merito del Lavoro, come "un punto di partenza, non di arrivo", richiamando i nuovi Maestri alla responsabilità di trasmettere alle nuove generazioni non solo competenze tecniche, ma anche valori umani e sociali. Presente anche la prefetta Fabrizia Triolo.

Tra i premiati, spicca la figura di Raffaele Roncaglia, che ha dedicato 35 anni della propria carriera alla CNH Industrial, ex Fiat Trattori. Roncaglia ha operato come tecnico ambientale, specializzandosi in salute e sicurezza sul lavoro, un tema oggi centrale nel dibattito pubblico e sempre più cruciale per il benessere dei lavoratori. "Ho avuto l’opportunità di crescere in un’azienda che ha creduto in me e mi ha permesso di lavorare per rendere l’ambiente di lavoro un luogo più sicuro e consapevole", ha affermato. La sua esperienza non finisce con il pensionamento: continuerà infatti a portare il suo sapere nelle scuole modenesi.

Anche Marco Poletti, nuovo Maestro, ha raccontato la sua esperienza: "Con il lavoro ho costruito una vita, passo dopo passo. Sono nato a Modena nel 1965 e, dopo aver conseguito il diploma di ragioneria, ho iniziato a lavorare in azienda, dove ho trascorso 39 anni. Quando ho cominciato, ero l’unico contabile: facevo tutto, dalla prima nota alla gestione amministrativa completa. Con il tempo, ho ampliato le mie competenze, occupandomi anche di amministrazione e sicurezza sul lavoro".

Stefano Sitta, nato a Mirandola nel 1956, come Poletti ha speso gran parte del suo tempo in azienda, e anche dopo la pensione non si ferma: "Dopo la laurea in Giurisprudenza, ho scelto la strada della consulenza del lavoro e ho lavorato per 37 anni, in gran parte a Modena. Ho sempre cercato di coniugare le competenze giuridiche con quelle relazionali".

Gli altri premiati sono stati: Manuela Soli, Fabio Lodi, Paolo Grassigli, Massimo Bonacci, Alessandro Baldini, Manuela Funicello e Stefano Sitta.