"Premiati i negozi di prossimità"

"Quest’anno possiamo confermare un andamento delle vendite in ripresa rispetto al 2022". Sono le parole di Marco Poggi, responsabile delle politiche associative Confesercenti Modena. "Complice il pagamento delle ultime tredicesime il 22 dicembre e la cadenza della Vigilia di domenica – spiega Poggi – i modenesi hanno potuto sfruttare il fine settimana di acquisti prima delle festività, andando a caccia degli ultimi regali. Un dato generale buono che speriamo possa continuare nei prossimi mesi. In molti hanno scelto per i loro acquisti – conclude il responsabile Confesercenti –, i negozi di prossimità che sono presidi di qualità, professionalità, cordialità e di sicurezza per la collettività".