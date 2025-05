Premiati sei imprenditori: "Eccellenze del territorio"

Durante l’assemblea annuale unitaria di Confcommercio e Famiglia Artigiana Modenese sono state premiate sei imprese associate, esempi di eccellenza, impegno e lungimiranza.

Sei imprenditori che, con passione e determinazione, hanno trasformato il loro talento in valore aggiunto per il territorio, diventando punti di riferimento nel panorama locale nei relativi settori di attività: la Ferramenta Poppi e il negozio Foto Dotti, con sede a Modena; Cillo Calzature e Abbigliamento a Formigine; Ottica Venturelli a Vignola; Dolcepanaro a Spilamberto; e l’ Acetaia Gambigliani Zoccoli, storica realtà di Castelfranco. Nel corso della serata presentato in anteprima ’La serata perfetta’, cortometraggio realizzato dalla casa di produzione modenese Scirocco Barocco Creation e dedicato alle sei attività, i cui titolari sono stati attori protagonisti.

Ai titolari – Giorgio Gambigliani Zoccoli, Italo Boni, Davide Grandi, Fabrizio Venturelli, Davide, Daniele, Rina Poppi ed Elisa Nardone e Paolo Dotti – è stata consegnata una targa a riconoscimento del contributo offerto allo sviluppo e alla vitalità del commercio modenese. Tommaso Leone, presidente dell’Associazione, ha così commentato: "abbiamo voluto rendere omaggio a storie di imprenditorialità autentica, visione e passione, che rappresentano ciò che siamo e che continueremo a sostenere per avere città vive, sicure e ricche di imprese a servizio della comunità".