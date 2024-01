Premiato il documentario dedicato all’oste Ermes

L’oste dei modenesi brinda al 2024. Il documentario ‘Ciao Gabiàn’ conquista il Monza Film Festival con il premio ‘Best Original Idea’. Per il progetto dedicato alla vita di Ermes Rinaldi si tratta dell’esordio nel circuito dei festival cinematografici e il primo passo è già trionfale. Il riconoscimento è ancora più importante e significativo se si pensa che il docu-film, ideato dai modenesi Fabio Fasulo e Vincenzo Malara, è strettamente legato al territorio emiliano. A distinguersi, per gli organizzatori della kermesse di Monza, è stata la volontà di raccontare una figura, come quella dell’oste Ermes, che in qualche modo rappresenta una tradizione in via d’estinzione, una tradizione di accoglienza e buon cibo comune da tramandare. Il premio a ‘Ciao Gabiàn’ arriva a pochi giorni dal lancio ufficiale del dvd, che fa seguito alle proiezioni estive sold-out. L’opera è acquistabile online e in alcuni punti vendita selezionati, tra cui la Trattoria da Ermes a Modena. Tante le sorprese contenute nel progetto tra cui un brano ad hoc composto appositamente per il documentario da Diego Salvatori con la voce della cantautrice modenese Ellen River, e l’accompagnamento musicale di Franco D’Aniello dei Modena City Ramblers e Marco Michelini. Tra i protagonisti del documentario c’è l’artista Vinicio Capossela, a sua volta in passato cliente di Ermes. Tanti i partner che hanno permesso la realizzazione del progetto: Modenamoremio, Confesercenti, il Comune di Modena, l’associazione Euphonìa, la Trattoria Ermes e il Consorzio Mercato Albinelli.