Premiato Sala, Modenese del 2022 "Pronto a ripartire per l’Ucraina"

"Un uomo dalle mille vite". Anche lui si descrive così, e in effetti come dargli torto: Filippo Sala è professore, inventore, alpinista. E ancora viaggiatore, volontario internazionale, grande amante della letteratura. E anche falegname per ’vocazione familiare’. Insomma, una persona che non si ferma mai ("dormo tre ore a notte da sempre", racconta) e che, con una semina così abbondante, può vantare un’ottima raccolta: sta infatti per partire una nuova spedizione diretta verso l’Ucraina per aiutare la popolazione, di cui Sala è ’deus ex machina’. E’ l’ultimo di una lunga serie di viaggi, partiti subito dopo lo scoppio del conflitto. Questo impegno ’in prima linea’ nel fronte più caldo d’Europa gli è valso, qualche giorno fa, il riconoscimento di ’Modenese del 2022’ assegnato dal nostro giornale. Un premio attribuito con un sondaggio online: i lettori potevano scegliere tra cinque personalità selezionate dalla redazione sulla base dei segno lasciato nell’anno appena trascorso. Con lui, nella cinquina, c’erano Federico Alberghini, il direttore della banda Rulli Frulli, un progetto musicale e sociale di grande successo nato nella Bassa nei giorni del sisma del 2012, di cui quest’anno è ricorso il decennale; l’imprenditore Franco Iorio, anima e amministratore delegato di Cpc Group, azienda in fortissima espansione che lavora con i grandi marchi del mondo dell’automotive e si è distinta per alcune donazioni alla sanità locale; Alessandra Camporota, prefetto di Modena, donna rigorosa e capace di gestire nel migliore dei modi una situazione complicata come il rave di fine ottobre, per giorni ’in cima’ alle cronache; Guido De Maria, geniale disegnatore e regista, inventore dei fumetti in tv. Il suo Giumbolo ha divertito generazioni, così come il detective Nick Carter creato con Bonvi. De Maria, a dicembre, ha compiuto 90 anni.

Una ’rosa’ di tutto rispetto, ma i lettori hanno tributato a Sala grandi consensi, più della metà del totale dei voti. "Questo riconoscimento, e già il fatto di essere nella cinquina, mi hanno aiutato a organizzare quest’ultimo viaggio in Ucraina, mettendo in luce l’iniziativa. E’ il mio quarto d’ora di celebrità – ride citando Andy Warhol – Ora devo usarlo al meglio".

d. m.