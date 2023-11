Premiato Ulrici, medico e volontario

Pavullo ha premiato il dottor Giovanni Ulrici, per trent’anni primario di medicina all’ospedale di Pavullo e per altri venti quale volontario al Centro soggiorno per anziani "Francesco e Chiara". Nei giorni scorsi, il sindaco di Davide Venturelli gli ha consegnato una targa ricordando che "questo semplice gesto rappresenta la nostra riconoscenza per il servizio reso alla comunità pavullese, soprattutto alla parte più fragile". La cerimonia si è svolta nel corso del convegno organizzato dalla cooperativa sociale Domus Assistenza di Modena al "Francesco e Chiara", struttura per anziani creata nel 1997 da padre Sebastiano Bernardini e che Domus Assistenza gestisce da quasi tre anni. "Se tutti i medici italiani fossero come Giovanni Urlici, avremmo una sanità migliore - ha detto il psicogeriatra Marco Trabucchi, uno dei massimi esperti italiani nella cura e assistenza agli anziani, prima di dire che queste strutture non funzionano, osserviamo bene e misuriamo i risultati di realtà come "Francesco e Chiara". Come diceva il sociologo Achille Ardigò, Cra e Rsa sono luoghi vitali e le persone che ci lavorano rendono un servizio straordinario all’intera società".

w. b.