Premio a Hera e Inalca per l’impianto di Spilamberto

L’impianto per la produzione di biometano e compost realizzato a Spilamberto da Biorg, la società nata dalla partnership tra Herambiente (Gruppo Hera) e Inalca (Gruppo Cremonini), ha ottenuto la menzione come obiettivo strategico del premio Innovatori Responsabili 2023 della Regione Emilia Romagna nella categoria ‘Transizione ecologica’. "Il premio – sottolinea una nota congiunta – valorizza l’impegno del sistema imprenditoriale verso la realizzazione degli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile attraverso l’innovazione di processi, sistemi, partenariati, azioni formative, tecnologie e prodotti. Ha ritirato il riconoscimento durante la cerimonia che si è tenuta presso la Fondazione Golinelli a Bologna, l’amministratore delegato di Biorg, Paolo Cecchin. "Innovazione e responsabilità verso l’ambiente e quindi verso la comunità – commenta Cecchin – sono i principi che hanno spinto il Gruppo Hera, tramite la controllata Herambiente, a promuovere questo ambizioso progetto in collaborazione con Inalca. A Spilamberto, senza spreco di suolo, abbiamo realizzato un impianto che dà nuova vita agli scarti, trasformandoli in carburante 100% rinnovabile e in fertilizzante. L’impianto rappresenta quindi un grande esempio di economia circolare perché consente, oltre al recupero energetico, anche quello di materia".

Giovanni Sorlini, presidente di Biorg e responsabile sviluppo sostenibile di Inalca, aggiunge: "La realizzazione di questo impianto con una società dotata di know-how e tecnologie di eccellenza come Hera, consente a Inalca di incrementare ulteriormente la produzione di biometano, una fonte energetica rinnovabile particolarmente importante nel settore della mobilità sostenibile".

