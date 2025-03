Premio al Forno Sacchi: "Aperti da un secolo"

Una ‘menzione speciale per la longevità’. Il presidente di Confcommercio Ascom, Daniele Gilioli, ha consegnato al titolare dello storico Forno Sacchi, Luciano Donzelli e alla figlia Federica, una targa e una pergamena, già ritirate per loro conto alla Camera di Commercio di Modena, come riconoscimento alla longevità, trattandosi di un esercizio aperto nel 1910.

Da oltre un secolo, nel negozio e nell’annesso laboratorio sotto il portico del Grano, nel centro storico di Carpi, ogni giorno i discendenti del fondatore Sacchi sfornano pane, strie, e altre delizie. Una passione tramandata tra le varie generazioni: prima di Luciano Donzelli, marito di Stefania Sacchi (attiva nel Consiglio di Zona di Confcommercio), c’era il papà di lei, Franco Sacchi e, prima ancora, nonno Uberto, fino al bisnonno Umberto.

Come racconta Stefania, "ad aprire il negozio fu il bisnonno Umberto Sacchi, ma poi è stato il figlio Uberto a dare l’impronta decisiva all’attività: a lui, ad esempio, si deve l’introduzione del pane da toast (il primo a Carpi, agli inizi degli anni Cinquanta) e dei grissini freschi. Era intraprendente e innovativo, grazie anche suoi frequenti viaggi in Francia e in Svizzera. Era adorabile, sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo".

Dopo Uberto il ‘timone’ del forno è passato a Franco Sacchi e alla moglie Valentina Cogliano, genitori di Stefania: "Mamma amava il forno e sperimentare prodotti nuovi, come i grissini stirati e le schiacciatine, sotto questo aspetto, come intraprendenza, è stata lei la vera erede del nonno!". E adesso, con la figlia Federica, il forno Sacchi è arrivato alla quarta generazione!

m.s.c.