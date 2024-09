Premio Alferano per Alessandra Necci

La professoressa Alessandra Necci, direttrice delle Gallerie Estensi, domenica scorsa a Castellabate (Salerno) è stata insignita del premio Pio Alferano che ha la direzione artistica di Vittorio Sgarbi. Il riconoscimento (costituito da una scultura in ceramica realizzata dall’artista Livio Scarpella) viene assegnato a personalità che si sono distinte nei settori dell’arte, della cultura, dell’ambiente, dell’impresa, della legalità, dello sviluppo del territorio, meritevoli nello sport, nella musica, nel cinema e nel sociale: insieme ad Alessandra Necci quest’anno sono stati insigniti, tra gli altri, Tommaso Cerno, Maurizio De Giovanni, Francesco Tavassi, Amedeo Minghi. "Alessandra Necci è una ragazza straordinaria – ha scritto Sgarbi nelle motivazioni del premio –. Dico ‘ragazza’ perché da ragazza l’ho conosciuta, l’ho vista virtuosa e sensibile, legata, con un’intensità affettiva incomparabile, a suo padre Lorenzo, uomo straordinario che visse momenti esaltanti e momenti difficili". Sgarbi sottolinea gli importanti riconoscimenti ricevuti dalla professoressa Necci, e ricorda "il suo amore per la ricerca e la letteratura" e le numerose opere letterarie in cui ha raccontato "storie di donne illustri, rivelandone, oltre la notorietà e la grandezza, l’umanità, la forza e il carattere". "In quelle storie – conclude Vittorio Sgarbi – c’è la vita e, per lei, l’esempio a continuare la sua attività nobile e operosa".

