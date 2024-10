"Premio Bertoli, la città torna protagonista"

Da Bertoli a Bertoli: l’omonimo Premio giunge all’undicesima edizione, tornando finalmente nella patria consona al suo nome (o meglio dire, al suo cognome). Il Teatro Carani ospiterà il Premio Pierangelo Bertoli, prestigioso riconoscimento dedicato all’icona del cantautorato italiano, nelle date dell’8, 9 e 10 novembre. Dieci, lunghi, anni di assenza da Sassuolo, per il Premio Bertoli, la cui eredità e tradizione è magistralmente portata avanti dal figlio di Pierangelo, Alberto Bertoli, anch’esso cantante, nonché direttore artistico della rassegna musicale insieme a Riccardo Benini.

"Il Premio – commenta Alberto – consiste in una gara di otto nuovi cantautori, inframezzata da premiazioni a grandi artisti della Penisola. Primo fra tutti, Claudio Baglioni, che riceverà un’opera dello scultore Dario Brugioni raffigurante la copertina dell’album ‘A muso duro’. I premi in questione hanno due concetti fondamentali alla base: la memoria e la proposta innovativa. Nella seconda serata – prosegue – avrò il piacere di occupare il palcoscenico in compagnia di un grande amico e collega, Filippo Graziani, figlio di Ivan. Entrambi condividiamo la fortuna di aver avuto dei papà che hanno fatto grandi cose in campo musicale. Erano tanti anni che ce lo dicevamo e una volta per tutte siamo riusciti a mettere in piedi questa doppia esibizione. La stessa sera, quella del 9, verranno annunciati i vincitori del Premio Bertoli. Infine, l’ultimo dei tre giorni l’abbiamo creato per onorare Sassuolo che, dopo ben dieci anni, torna ad essere protagonista della kermesse: coinvolgeremo realtà locali, su tutte ‘Sonus Academy’, per tutelare e aiutare la nostra città. Dall’associazione musicale attingeremo per avere dodici cantanti che interpreteranno brani scritti e cantanti da mio padre. Questo, si riallaccia al concetto delle nuove leve, del passaggio di testimone. Il messaggio delle canzoni di Pierangelo Bertoli – conclude il figlio del più noto cantautore sassolese – è proprio questo. Come nel celebre verso della canzone che titola il terzo album prodotto da papà: ‘Con un piede nel passato, e lo sguardo dritto e aperto nel futuro’". Di sottofondo, come costante per ciascun artista o gruppo, ci sarà la band composta dagli storici musicisti di Pierangelo Bertoli, che comprende anche Marco Dieci al pianoforte e alla chitarra. I biglietti per partecipare al Premio Pierangelo Bertoli sono acquistabili su vivaticket.com o presso la biglietteria del Teatro Carani.

Gabriele Arcuri