Premio Bertoli Marcorè e Agnelli al decennale

"A papà non piaceva essere mitizzato, lui si sentiva semplicemente una persona. Ma non c’è dubbio che fosse davvero una persona fuori dal comune", dice Alberto Bertoli, figlio di Pierangelo, grande cantautore sassolese scomparso 21 anni fa. Impossibile dimenticare la sua forza, il suo impegno e il coraggio con cui ha saputo affrontare le difficoltà della vita e gli ostacoli della società. E tutto questo emergerà domani e domenica 5 al teatro Storchi di Modena, nelle due serate della decima edizione del Premio Pierangelo Bertoli che riunirà sul palco grandi artisti e giovani talenti. Tutti insieme per celebrare una voce che sa ancora ispirarci. La direzione artistica del premio, che da quest’anno si avvale anche del patrocinio del Club Tenco, è di Alberto Bertoli con Riccardo Benini. Le serate verranno condotte da Andrea Barbi.

Momento clou dell’appuntamento di domani sarà lo spettacolo ’Le canzoni di Pierangelo’ che vedrà affiancati il celebre attore Neri Marcoré e Alberto Bertoli per un recital scandito da ricordi, pensieri e brani del cantautore. Durante la serata si esibiranno otto nuovi cantautori per aggiudicarsi il premio Bertoli a loro destinato: Marco Arati di Reggio Emilia, Emanuele Conte di Treviso, Marco Sforza di Reggio Emilia, Enif di Torino, il duo Masala& Foresta di Savona, Micci di Palermo, Napodano dal Belgio, e Pier di Pescara. Verrà attribuita anche la targa Michele Merlo (intitolata al giovane cantautore scomparso prematuramente) per il miglior testo. Della giuria fanno parte esperti del settore, fra cui Fio Zanotti e Marco Ligabue, oltre alla band del premio guidata da Marco Dieci, storico amico e collaboratore di Pierangelo.

Domenica sera, poi, saliranno sul palco dello Storchi alcuni big della canzone italiana che riceveranno i premi nel nome di Bertoli e dei suoi successi. A Manuel Agnelli verrà attribuito il premio Pierangelo Bertoli, anche per avere saputo sempre cercare "una strada propria, un proprio linguaggio e un punto di vista non omologato dalle sirene dei click della rete e dalla liquidità di oggi", recita la motivazione. Il premio ’Italia d’oro’ sarà per Fulminacci: "Della scuola romana più recente prosegue l’attitudine, ma il linguaggio è del tutto contemporaneo". Mario Venuti riceverà il premio ’A muso duro’, per aver trattato nelle sue canzoni il tema dell’anticonformismo e dell’indipendenza intellettuale. A Noemi sarà consegnato il premio ’Per dirti t’amo’ per aver saputo esplorare in maniera profonda e mai banale i delicati sentimenti delle donne e della loro forza interiore.