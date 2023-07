Premio Campiello Tra i finalisti c’è Tobagi

Tra i cinque finalisti della 61ª edizione del premio Campiello, il concorso di narrativa italiana contemporanea organizzato dalla Fondazione Il Campiello - Confindustria Veneto, c’è anche la scrittrice Benedetta Tobagi con ‘La Resistenza delle donne’ (Einaudi). Anche lei sarà presente oggi a Modena, unica tappa in Emilia-Romagna, organizzata grazie al supporto di Banca Generali Private e il patrocinio del Comune, per incontrare il pubblico alle 18 in Auditorium Marco Biagi, insieme a Marta Cai, Tommaso Pincio, Silvia Ballestra e Filippo Tuena.

Partendo dalla ricca documentazione fotografica che documenta l’impegno delle donne contro il fascismo a partire dal 1943, Benedetta Tobagi ha scritto di staffette, infermiere, vivandiere, ma anche combattenti armate o disarmate, le ‘invisibili’, come le chiama Tobagi, "che si mobilitano di fronte alle truppe naziste ancora presenti nel nostro paese". Tra i vari archivi cui ha attinto, vi è anche l’istituto storico della resistenza di Modena. Sull’edizione on line l’intervista completa alla scrittrice.

m. s. c.