Premio di laurea ’Cavazzoli’ a Irene Mattioli

Si è svolta ieri, al Bper Banca Forum Monzani di Modena, la cerimonia di consegna del Premio di laurea ’Cavazzoli’, intitolato alla memoria di Andrea Cavazzoli, prematuramente scomparso nel 2015, che per primo ha avviato, all’interno di Bper, numerose iniziative in ambito etico e di responsabilità sociale d’impresa. Il riconoscimento, istituito in collaborazione con Impronta Etica e Associazione per la Rsi, è rivolto a partire da questa edizione a laureati di tutta Italia che abbiano prodotto, nell’anno accademico 20202021, tesi di laurea magistrale o a ciclo unico di particolare ricercatezza e originalità sui temi della responsabilità sociale d’impresa. Ad aggiudicarsi l’ultima edizione è stata Irene Mattioli, dell’Università di Bologna Alma Mater Studiorum, che si è aggiudicata il primo premio dal valore di 2mila euro. La sua tesi, ’Exploring the gender gap in innovation: female entrepreneurship in the Italian start-up ecosystem’, è ritenuta ben costruita sul piano metodologico sia in relazione alla parte teorica sia rispetto a quella di indagine. Sono state assegnate, inoltre, due menzioni speciali dal valore di 1.250 euro ciascuna a Linda Ferid, dell’Università di Bologna Alma Mater Studiorum, per la sua tesi dal titolo ’Environmental Management Systems: case studies of how organizations overcome barriers to the integration of EMSs through knowledge integration’ e Ermira Copa, dell’Università degli Studi di Parma, per il suo elaborato dal titolo ’Le Società Benefit come nuovo paradigma per le aziende del futuro. Un’analisi degli strumenti di accountability e delle relazioni d’impatto nel contesto nazionale’. Giovanna Zacchi, Head of ESG Strategy di Bper Banca, ha dichiarato: "I temi di responsabilità sociale sono sempre stati fondamentali per il nostro Istituto".