Premio di narrativa ’Zocca giovani’, ecco i cinque finalisti

ZOCCA

Selezionati i cinque finalisti del Premio letterario di narrativa italiana "Zocca Giovani" giunto alla 18ª edizione. Sono: Camilla Ghiotto, Tempesta, Salani-Le Stanze; Greta Olivo, Spilli, Einaudi; Stella Poli, La gioia avvenire, Mondadori; Beatrice Salvioni, La malnata, Einaudi Stile Libero; Bernardo Zannone, 25, Sellerio. Sono stati selezionati come riserve, a conferma della validità e varietà dei testi in concorso: Gabriella Dal Lago, Estate caldissima, 66thand2nd; e Mattia Insolia, Cieli in fiamme, Mondadori. Si tratta di giovani scrittori o alla loro prima esperienza di romanzo pubblicato o già noti nel panorama editoriale italiano. La giuria tecnica del Premio è presieduta da Angelo Righetti, che succede al professoressa Alberto Bertoni; curatrice è Licia Beggi Miani.

Inizia così la fase pubblica del premio che si protrae per i mesi di giugno, luglio e agosto durante i quali, ricorda l’assessore alla Cultura Susanna Rossi Torri, "si prevede il prestito dei libri presso la biblioteca comunale e in uno dei tanti esercizi commerciali di Zocca e del suo territorio". Si forma così, spontaneamente, una giuria di lettori "liberi" il cui giudizio, espresso con una scheda, concorre alla selezione del vincitore, secondo l’impostazione iniziale data dal professor Marco Santagata, primo presidente e ideatore del premio.

w.b.