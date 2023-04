Premio Export Italia Devoto Design vince il road show di Bper "Sostegno alle aziende"

Alla fine di un road-show lungo un anno attraverso l’Italia, con più di quindici eventi, duecento candidati, quaranta storie export di successo e tredici finalisti, provenienti da altrettante regioni, Il Premio Export Italia di Uniexportmanager è giunto alla conclusione. A sostenere Uniexportmanager, associazione dei professionisti dell’internazionalizzazione, numerose Istituzioni, organizzazioni imprenditoriali ed aziende. In prima fila Bper Banca, main partner del premio e da sempre impegnata a sostenere i processi di internazionalizzazione delle imprese clienti. Ad aggiudicarsi il trofeo, consegnato al Bper Banca Forum Monzani di Modena, a seguito di una votazione online, che ha coinvolto migliaia di aziende partecipanti, è stata la Devoto Design, impresa di Latina che si occupa di arredi su misura in ambito hospitality, retail, spazi collettivi, uffici e residenze di lusso in particolare in Medio Oriente. Sul palco del Forum Monzani, a raccogliere l’applauso di un pubblico numeroso, le altre protagoniste delle storie export di successo che saranno raccolte nell’e-book ’Oltremare – Storie italiane di (stra)ordinario export’ in distribuzione gratuita a partire dal 1 maggio. "Questo riconoscimento – ha ricordato Massimo Cugusi, Presidente del Premio Export Italia - nasce con un proposito ambizioso: raccogliere in giro per l’Italia storie export di successo, individuarne gli elementi vincenti e trasferirli, attraverso il racconto alle tante aziende ancora non esportatrici. Più che la performance dell’impresa, in termini di valore assoluto o quota export sul fatturato, ad essere valutata è la capacità della singola storia di stimolare lo spirito di emulazione e, allo stesso tempo, di fornire un possibile modello di riferimento a chi vorrebbe esportare ma non sa bene da dove cominciare".

L’impegno verso le aziende è stato condiviso da Stefano Bellucci, responsabile del Servizio Global Transaction Banking di Bper Banca, che ha aggiunto: "Il nostro supporto è motivato dal comune impegno per favorire l’export e l’internazionalizzazione. Persone, tecnologie, prodotti e servizi: Bper Banca con le attività internazionali del suo Global Transaction Banking mette a fattor comune esperienze e professionalità per dare impulso al commercio estero ed aiutare i nostri Clienti a crescere e cogliere opportunità sui mercati internazionali, con la consulenza di prossimità della sua rete di Specialisti Estero, con prodotti e servizi di Trade Finance volti a limitare i rischi creando opportunità commerciali e con il supporto del digital export che consente anche alle piccole e piccolissime imprese di approcciare in modo strutturato mercati lontani".