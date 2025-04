’Premio Focherini’ per la democrazia

Ci sarà anche la giornalista della Rai Stefania Battistini, domani pomeriggio al Campo di Fossoli, a Carpi, tra gli ospiti del convegno ‘Libertà di stampa e democrazia’, promosso da Fondazione Fossoli, Associazione Stampa Modenese e ASER - Associazione della Stampa Emilia-Romagna, per riflettere sullo stato di salute dell’informazione quale elemento imprescindibile per la salvaguardia dei sistemi democratici. Battistini, nota per i suoi servizi dai teatri di guerra e dai luoghi delle crisi internazionali racconterà la propria esperienza dialogando con il collega Francesco Manicardi (nipote di Odoardo Focherini) a partire dal tema dell’incontro, ovvero la libertà di stampa, e della sua declinazione nel racconto dei conflitti.

Insieme a lei sarà presente un nutrito parterre di relatori, dall’arcivescovo di Modena e vescovo di Carpi Erio Castellucci ai presidenti dell’Ordine dei Giornalisti dell’Emilia-Romagna e dell’Osservatorio sulla libertà di stampa Silvestro Ramunno e Paolo Berizzi. E ancora il sociologo Michele Nicoletti, docente all’Università di Trento e componente del Comitato scientifico della Fondazione Fossoli, il giornalista di ‘Avvenire’ Francesco Ognibene che, dialogando con il presidente regionale di USCI – Unione Cattolica della Stampa Italiana Francesco Zanotti, tratterà del ‘caso’ di Odoardo Focherini.

E proprio al giornalista carpigiano, Giusto tra le nazioni, Beato, medaglia d’oro al merito civile per la sua opera in favore degli ebrei perseguitati durante la Shoah, per la quale pagò con la vita, è intitolato il premio ‘Odoardo Focherini’ per la libertà di stampa, che, istituito da Fondazione Fossoli, Associazione Stampa Modenese e Diocesi di Carpi, sarà conferito a un operatore dell’informazione distintosi nell’esercizio della professione giornalistica.