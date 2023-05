Premio Ghiaurov, i vincitori sul palco

Un concerto dei giovani vincitori del concorso internazionale di canto lirico ’Nicolaj Ghiaurov’ aprirà oggi alle 18, all’auditorium della corale Rossini in via Borri 30, la sesta edizione della rassegna ’Vox Mutinae’ a cura dell’associazione Actea. Alla ribalta saranno il soprano Marina Shakhdinarova, vincitrice del premio Mirella Freni 2022, e il baritono Dario Sogos, vincitore del premio Paolo Silveri, accompagnati dal maestro Stefano Seghedoni. Il programma spazierà nel repertorio di autori quali Mozart, Donizetti, Puccini. Nei giorni scorsi il maestro Stefano Coletta, direttore artistico di Actea, ha tenuto una serie di lezioni d’opera ad Highland Park (Illinois) davanti a una platea di 150 studenti entusiasti: in occasione di questo ‘gemellaggio’ culturale, si sono tenuti eventi di beneficenza proprio a favore del concorso Ghiaurov che riscuote ampio interesse negli States. s.m.