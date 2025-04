Premio Girati per giovani musicisti. Borse di studio ai nuovi talenti

Nicolò Pellegrino e Giacomo Galvani sono i due vincitori della 24esima edizione della borsa di studio "Giorgio Girati", presieduta da Luigi Girati e patrocinata dalla Fondazione scuola di musica "Carlo e Guglielmo Andreoli" e dal Comune di Mirandola. Nata per volontà della famiglia Girati, dopo la perdita del figlio, la manifestazione istituita per sostenere la crescita e l’arricchimento didattico di giovani strumentisti della regione Emilia-Romagna si è sempre contraddistinta per l’elevata qualità musicale dimostrata dai finalisti, alcuni dei quali oggi fanno parte di prestigiosi complessi sinfonici nazionali e internazionali.

La competizione, dedicata ai giovani musicisti di strumenti a fiato, ha visto la partecipazione di 23 concorrenti divisi in due categorie. All’audizione ha preso parte anche il sindaco Letizia Budri, che ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa quale volano per la crescita culturale e musicale della comunità locale, "un tributo alla musica giovanile".

"La borsa di studio Girati – ha commentato la direttrice della scuola di musica Andreoli, Silvia Biasini - rappresenta non solo un’opportunità di visibilità per i giovani talenti, ma anche un’importante iniziativa che sostiene la cultura musicale e la formazione di nuovi artisti". Tutti i giovani concorrenti hanno dimostrato un alto livello di preparazione tecnica e una grande passione per la musica, confermando il successo di un progetto che ogni anno cresce, incoraggiando la formazione musicale dei giovani talenti.

Difficile, dunque, la scelta della commissione presieduta da Luigi Girati, e composta da Gino Maini, Roberto Valeriani, Roberto Rossi e Norino Righini come membri, e Silvia Biasini in qualità di coadiutore della giuria. Nella categoria dei più giovani oltre a Pellegrino, risultato primo, si sono classificati e hanno ricevuto il premio Riccardo Frigeri (secondo) e Maja Pirazzoli (terza); mentre nella categoria maggiore alle spalle di Galvani, si sono classificati e hanno ricevuto un premio Julian Jose Lanzafame (secondo) e Abel Braescu (terzo).

Alberto Greco