Premio Lucchese in Florim: "L’IA non sovrasti l’uomo"

Dieci borse di studio sono state assegnate ieri, presso la Florim Gallery, agli studenti più meritevoli dell’IIS A. Volta di Sassuolo, nel corso della XXXVII edizione del Premio Lucchese condotta dal giornalista e scrittore Leo Turrini. L’evento annuale intitolato alla memoria dell’Ingegner Giovanni Lucchese – padre dell’attuale presidente Claudio Lucchese e fondatore della Floor Gres –, ha premiato gli studenti che lo scorso anno si sono diplomati con il massimo dei voti e consegnando altrettante borse di studio: Samuele Bigi, Giorgio Cazzato, Gabriele Cerioli, Carmine de Rosa e Federico Galloni (voto 100/100esimi e Lode) e Francesco Pini, Alessia Mussini, Matteo Fabbretti, Anas El Mourid, e Matteo Cuoghi (100/100esimi). L’iniziativa ha messo al centro l’intelligenza artificiale, tra rischi e opportunità, un tema di rilievo per i giovani di oggi individuando un titolo "La bellezza delle prospettive" ispirato ai film del regista Akira Kurosawa, che ha costruito una dialettica sui punti di vista infiniti attraverso i quali interpretiamo la realtà che ci circonda. Anche gli studenti della classe IV dell’IIS Volta, sono stati chiamati a condividere le proprie considerazioni sulle potenzialità e minacce dell’intelligenza artificiale, anch’esse osservate da prospettive diverse e declinate sui 5 indirizzi scolastici: ceramico "Made in Italy", manutenzione e assistenza tecnica, logistica, informatica & telecomunicazioni e indirizzo elettronico. Apprezzati gli interventi della collaboratrice alla dirigenza scolastica dell’IIS A. Volta di Sassuolo Laura Venuti e Cristina Siligardi, presidente della Società Ceramica Italiana. I giovani in platea sono poi stati esortati dal giornalista Leo Turrini e Claudio Lucchese a riflettere sulle skills necessarie per vivere in un mondo segnato dall’Intelligenza Artificiale: "L’avanzare del digitale deve essere accompagnato da una crescita dell’intelligenza naturale, affinchè l’uomo conservi il suo posto al centro della vita e non ne diventi uno strumento".

Laura Corallo