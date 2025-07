Premio Montecuccoli alla famiglia Orta Macchia

Si è tenuta presso il Ristorante da Martino la cerimonia di consegna del Premio Montecuccoli, giunto quest’anno alla sua decima edizione. Il prestigioso riconoscimento è stato promosso dal Lions Club Pavullo e del Frignano e dal Rotary Club Frignano. La commissione permanente del premio, rappresentata da Stefania Cargioli e Sergio Bazzani, insieme ai presidenti Andrea Candeli (Lions) e Antonio Bellettini (Rotary), ha conferito il premio alla famiglia Orta Macchia di Bologna, per il significativo impegno nel settore della sanità privata.

Il riconoscimento è andato in particolare a Lorenzo Orta e alla moglie Natalia Marasti e ad Averardo Orta con la moglie Claudia Sabatini, per la gestione di Cra e ospedali privati che si distinguono per qualità e innovazione.

Durante la serata, moderata dal giornalista Beppe Boni, Lorenzo e Averardo Orta hanno raccontato la storia e l’evoluzione delle attività sanitarie della famiglia. In particolare, è stato ricordato come Averardo Orta e la moglie Claudia Sabatini abbiano fondato, quindici anni fa, il Consorzio ospedaliero Colibrì, oggi realtà di eccellenza con 24 consorziati, oltre 8.000 dipendenti, 2.600 posti letto e un fatturato complessivo che supera i 400 milioni di euro.

Averardo Orta ha sottolineato l’importanza del ruolo della sanità privata in Emilia-Romagna, in un modello di integrazione virtuosa con il sistema sanitario pubblico. Lorenzo Orta ha invece ricordato con emozione l’attività del nonno Macchia, titolare di una storica impresa di trasporti che ha operato fino al 1973 contribuendo allo sviluppo del territorio montano, prima dell’acquisizione da parte di Atcm.

Un ruolo fondamentale nelle strutture sanitarie è ricoperto anche dalla dottoressa Natalia Marasti, moglie di Lorenzo, medico con tre specializzazioni, che coordina con passione e professionalità numerose attività cliniche e organizzative.

Il Premio Montecuccoli si conferma così come momento di valorizzazione delle eccellenze del territorio e della capacità imprenditoriale orientata al bene comune.