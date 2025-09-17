Premio nazionale a Piandelagotti. Casa Caselli è la più fiorita d’Italia

E’ di Piandelagotti la ‘Casa più fiorita d’Italia’ 2025, premiata nei giorni scorsi dal Marchio nazionale Comune Fiorito. Il premio rappresenta "un appuntamento fondamentale per tutti i Comuni, le comunità e i professionisti che credono nel valore del verde come strumento di crescita, benessere e attrattività turistica". La targa è stata consegnata durante il Meeting nazionale ‘Fiorire è accogliere’ a Soverzene (Belluno) ad Elena e Claudio Caselli che da alcuni anni rendono indimenticabile la vista della loro abitazione adornata da un milione di fiori. "Ringraziamo tutti -dice Elena- del riconoscimento avuto, un grazie particolare agli organizzatori del premio Asproflor ed un grazie e un saluto a tutta Piandelagotti". D’altra parte è davvero impossibile transitare da questo paese in comune di Frassinoro senza essere colpiti dai colori floreali della casa dei coniugi Caselli, Claudio ed Elena, rallentando e sostando (spesso in lunghe file) per ammirarla e fotografarla meglio. "Non solo italiani, ma anche stranieri -raccontano i coniugi- si fermano per visitare il giardino e la casa, scattando innumerevoli foto. Con alcuni restiamo poi in contatto, con altri ci scambiamo consigli floreali, tutti porteranno poi queste immagini non solo in Italia ma anche all’estero".

A Piandelagotti sono orgogliosi della casa Caselli e dei fiori posti lungo tutto il paese, straordinario veicolo di promozione turistica: "Sinora Piandelagotti era conosciuto come zona di grande pregio ambientale e soprattutto per lo sci nordico -dicono i residenti- sia per i campioni locali che per le piste da sci da fondo. Ora tutto il paese trae sempre più attrattiva per l’aspetto floreale quale gradevole attrattiva di un angolo di Appennino che merita di essere più conosciuto e valorizzato". Ed infatti di anno in anno aumentano le postazioni floreali anche in paese, ma aumenta anche l’impegno necessario, economico e lavorativo. Già da altri comuni italiani, specie toscani, vi è stato l’interessamento a copiare alcune delle postazioni ideate da Claudio ed Elena, come le ‘dame’ colonne fiorite di grande impatto visivo. Ora se ne sta parlando in tutta Italia. Di rilievo anche i modi amichevoli con cui i Caselli accolgono i visitatori.

g. p.