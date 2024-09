Premio Reiter con il mini festival. Spazio alle migliori giovani attrici

Recitare in inglese si dice "to play", in francese "jouer", quello che noi traduciamo in italiano come ‘giocare’. "Credo che il miglior talento richiesto oggi a un’attrice sia proprio quello di saper giocare", sottolinea Anna Reiter, discendente di Virginia Reiter (1862 - 1937), protagonista del palcoscenico del primo ‘900 e anticipatrice dell’era del cinema. Virginia – ci raccontano gli storici del teatro – aveva personalità, carisma, spiccate capacità interpretative: le stesse qualità che da quasi vent’anni l’associazione a lei intitolata (e presieduta da Anna Reiter) mette in luce e valorizza con il premio dedicato al ‘mestiere dell’attrice’ e alle nuove generazioni di artiste.

Un minifestival, che si svolgerà domenica 15 e lunedì 16 settembre, con due serate al Nuovo teatro delle Passioni, illuminerà dunque la 19ª edizione del premio Virginia Reiter, "un evento che rafforza anche l’attenzione alle politiche di genere che vogliamo dare pure in ambito culturale", rimarca Andrea Bortolamasi, assessore comunale alla cultura. Emilia Romagna Teatro accompagna il premio fin dalla sua nascita, "e quest’anno siamo felici di ospitarne le serate nella nuova sala delle Passioni – fa notare Giuliano Barbolini, presidente di Ert –, uno spazio teatrale vocato ai testi di qualità, all’innovazione e a proposte raffinate".

Il premio Virginia Reiter verrà assegnato lunedì 16 alla migliore attrice under 35 del panorama teatrale italiano: la giuria presieduta da Ennio Chiodi ha selezionato tre finaliste, Chiara Ferrara, Sara Mafodda e Arianna Pozzoli, tutte con curriculum di grande pregio, che nella serata finale proporranno tre brevi monologhi. La vincitrice scriverà il suo nome in un albo d’oro che annoverà già molte stelle del teatro come Manuela Mandracchia, Debora Zuin, Marina Occhionero, Maria Pilar Prez Aspa, e anche Giuliana Bianca Vigogna che ha conquistato il premio due anni fa e presenterà la serata. Giuseppe Bertolucci, insieme a Bernardo, è stato uno degli ispiratori del premio, "fu proprio lui a invitarmi di portare in luce le nuove generazioni di artiste teatrali", ricorda Anna Reiter: e a Giuseppe Bertolucci è intitolato il premio per l’attrice europea under 35 che sarà attribuito a Grace Serì, interprete e regista francese, figura nascente del nuovo teatro d’Oltralpe. Ospite d’onore della finale sarà Laura Marinoni, fra la regine della scena italiana, che riceverà il premio alla carriera da Valter Malosti, direttore di Ert: prima di lei, è stato attribuito a tante signore della scena, fra cui Ottavia Piccolo e Franca Nuti, Franca Valeri, Adriana Asti e Giuliana Lojodice.

Le giornate per Virginia prenderanno il via già domenica 15, al pomeriggio, con un contest per individuare la ‘nuova Virginia’ fra tante candidate, provenienti anche dalle scuole di teatro. E in serata, al teatro delle Passioni, un trittico di inediti con tre attrici - autrici, Federica Rosellini (che è coprotagonista del film "Campo di battaglia" di Gianni Amelio, presentato alla mostra di Venezia), Giulia Trivero e Veronica Stecchetti, che daranno voce e anima a loro testi.