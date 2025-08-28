Premio Santagata. Lo ’Zocca Giovani’ al capitolo finale

Sabato 30 agosto, a partire dalle ore 17, nella Sala consiliare del Comune di Zocca, si terrà la premiazione del vincitore del Premio Zocca Giovani, promosso dall’Assessorato alla cultura e intitolato a Marco Santagata. Scrittore e critico letterario italiano, nato a Zocca nel 1947 e scomparso a Pisa nel 2020, Marco Santagata, come riporta l’Enciclopedia Treccani, è stato uno tra i più grandi studiosi della letteratura italiana e un affermato narratore. Laureatosi all’Università di Pisa e specializzatosi alla Scuola Normale Superiore in Letteratura italiana, è stato docente all’Università della stessa materia, nonché autore di numerose pubblicazioni scientifiche in cui si è occupato soprattutto di lirica italiana e di diversi studi dedicati a Dante, Petrarca e il petrarchismo. Tra le sue opere si ricordano: ’Il maestro dei santi pallidi’ (2002, Premio Campiello 2003), ’L’amore in sé’ (2006, Premio Stresa), ’Il salto degli Orlandi’ (2007), ’Voglio una vita come la mia’ (2008), ’Come donna innamorata’ (2015, finalista al Premio Strega), ’Pastorale modenese. Boiardo, i poeti e la lotta politica’ (2016) e, entrambe nel 2021, ’Le donne di Dante’ e ’L’ultima magia’.

Il premio, dedicato alla letteratura italiana contemporanea scritta da autrici e autori under 35, è arrivato alla XIX edizione e si presenta al pubblico e ai lettori con una rinnovata giuria tecnica e con una giuria popolare che, come da tradizione del premio, si è mostrata entusiasta delle opere finaliste, vale a dire ’Non per cattiveria’ di Beatrice Benicchi (Feltrinelli Editore), ’Pudore’ di Maddalena Fingerle (Mondadori), ’Pietà’ di Antonio Galetta (Einaudi Editore), ’L’isola dove volano le femmine’ di Marta Lamalfa (Neri Pozza) e ’La scrittrice nel buoi’ di Marco Malvestio (Voland). Durante la premiazione, alla quale assisteranno personalità di rilievo del mondo letterario, la scrittrice o lo scrittore vincitrice/vincitore dialogherà con il pubblico, con il presidente della giuria Angelo Righetti e con la studiosa e critica Elena Santagata, figlia del compianto Marco e componente della giuria tecnica.