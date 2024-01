Premio sostenibilità nella ceramica. Confindustria guarda al futuro

Prestigioso riconoscimento per Confindustria Ceramica. La campagna di comunicazione ‘Ceramics of Italy fo Sustainability’ si è infatti aggiudicata il primo premio nella categoria ‘Sustainability e Green – Integrated Campaign’ del Media Key Venice Award, consegnato nella splendida cornice della Scuola Grande della Misericordia a Venezia. Il progetto, ideato dall’Agenzia Exprimo in collaborazione con l’associazone dei produttori italiani di ceramica, nasce da un imponente lavoro di ricerca – sviluppato da Focus Lab e supportato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e da Ice Agenzia - finalizzato a raccogliere tutte le informazioni disponibili, anche attraverso focus group con operatori italiani ed esteri, relative alla percezione presente e futura della sostenibilità nell’uso della ceramica italiana.

