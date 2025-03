Premio speciale per il filmaker Fabio Fasulo

Da Modena a Napoli per un riconoscimento dedicato alla voglia di osare e diffondere messaggi pieni di umanità nel suo ambito artistico. E’ stato premiato la scorsa domenica nella splendida location di Villa Favorita ad Ercolano (Napoli) il regista Fabio Fasulo. Il filmaker modenese ha ricevuto il premio speciale ‘Marcellino de Baggis’, noto regista e direttore della fotografia nell’ambito documentaristico. Il riconoscimento andato a Fasulo celebra le personalità "che si sono distinte per diffondere ognuna nel proprio ambito artistico e culturale messaggi di solidarietà, speranza e resilienza umana". L’evento è organizzato da Artesa, Agenzia Globale di Sviluppo, amministrata da Ciro Iengo (ex sindaco di Ercolano). Tra le ultime opere di Fabio Fasulo ricordiamo il film ‘Forse… domani’, i documentari ‘La Piccola Indianapolis’ e ‘Ciao Gabian!’ (dedicato all’oste modenese Ermes), e ‘Un’altra idea di stare’, quest’ultimo presentato all’81esima Mostra del cinema di Venezia nel 2024 e invitato ad una proiezione speciale presso Sala Matteotti alla Camera dei Deputati lo scorso gennaio. Tra i lavori più celebri di Marcellino de Baggis, a cui è intitolato il premio, si segnalano il pluripremiato documentario ‘Herculaneum: diari dell’Oscurità e della Luce’ (2005), e i documentari ‘Spotseeker’ (2004), ‘Mumbai Masala’ (2005), ‘Quintosole’ (2006) e ‘Mistero e Sgomento’ (2009). Durante gli ultimi anni della sua vita, de Baggis ha lavorato con le Nazioni Unite, realizzando 10 video di presentazione dell’operato dell’ONU nelle principali nazioni di interesse e con la FAO.