Premio Strega, finalisti al San Carlo

Erano davvero tanti, ben 80, i libri proposti dagli Amici della domenica, i giurati del riconoscimento letterario più ambito: il premio Strega. Tra questi nei mesi scorsi il comitato direttivo del premio, presieduto dalla scrittrice Melania G. Mazzucco, ha deciso i dodici candidati alla seconda fase, mentre in un evento al Teatro Romano di Benevento sono stati annunciati i finalisti, che saranno domani alle 17.30 presso il teatro della Fondazione San Carlo. I cinque autori finalisti, grazie alle preferenze di 596 votanti, sono: Rosella Postorino, Mi limitavo ad amare te (Feltrinelli), con 217 voti; Ada D’Adamo, venuta a mancare lo scorso 1° aprile, Come d’aria (Elliot), con 199 voti; Maria Grazia Calandrone, Dove non mi hai portata (Einaudi), con 183 voti; Andrea Canobbio, La traversata notturna (La nave di Teseo), con 175 voti; Romana Petri, Rubare la notte (Mondadori), con 167 voti. L’appuntamento modenese di domani è la seconda tappa dello Strega Tour, un evento reso possibile dalla partnership di Bper Banca col prestigioso riconoscimento. L’incontro sarà condotto da Stefano Petrocchi, direttore della Fondazione Bellonci che organizza il Premio Strega. L’elezione del libro vincitore si svolgerà giovedì 6 luglio al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma e sarà trasmessa in diretta televisiva da Rai Tre, per la conduzione di Geppi Cucciari. I finalisti incontreranno il pubblico in 16 tappe in tutta Italia, di cui come sempre una all’estero presso un Istituto Italiano di Cultura, il 20 giugno a Berlino. L’ingresso all’incontro è libero fino a esaurimento posti.