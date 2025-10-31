Prendersi cura dei giovani: "Dal bullismo all’alcol. Il dialogo contro le paure"

Una presenza fissa, costante che ‘studi’ i giovani, il loro ‘aggregarsi’, le loro paure e la loro quotidianità avvicinandosi in punta di piedi per ascoltarli, capirli e così prevenire eventuali comportamenti devianti. È il compito delle unità di strada in campo proprio per intercettare disagi e bisogni delle giovani generazioni non solo all’esterno delle scuole ma anche nei quartieri della città. A spiegare in concreto come si ‘muovono’ gli operatori è la coordinatrice del progetto Caleidos, Federica D’Elia (nella foto). "L’educativa di strada è gestita da anni da Caleidos, un appalto del Comune con l’ufficio sport e giovani e prevede il monitoraggio e l’aggancio di gruppi giovanili che si aggregano in modo informale e formale nel territorio modenese", sottolinea. Le uscite, pomeridiane per lo più, vanno solitamente dalle 15 alle 17 e prevedono due operatori ma in estate si esce anche nella fascia serale, per agganciare il maggior numero di ragazzi. "Questo per rendere l’uscita funzionale anche rispetto alla possibilità che i ragazzi si aggreghino in determinati momenti della giornata".

In merito alle attività specifiche spiega: "Gli educatori svolgono appunto attività di monitoraggio nel quartiere, per capire che tipo di dinamiche ci sono in quell’ area specifica per poi provare a conoscere il gruppo di ragazzi intercettato. La modalità di approccio ai ragazzi è sempre tranquilla: gli educatori si avvicinano, si presentano e presentano l’attività e gli obiettivi, dopo di che si cerca – attraverso l’offerta di uno merendina o di uno snack – di provare a parlare con loro, conoscerli: chiediamo loro ad esempio che scuola frequentano, se studiano, lavorano al fine di conoscere in maniera specifica alcuni ragazzi. Ma succede anche che conosciamo gruppi di giovani che, soprattutto all’inizio, non hanno voglia di aprirsi con gli educatori".

D’Elia spiega poi come una volta intercettato il gruppo di giovani e creata una relazione di fiducia - e questo non è sempre possibile - L’educatore cerchi di cogliere il più possibile i bisogni di questi ragazzi e indirizzarli alla rete di servizi più idonea. "È fondamentale per noi fare un momento di confronto con l’ufficio comunale sport e giovani: questo serve sia a noi per fare il focus preciso su zone e quartieri caldi, quindi fare interventi con obiettivi specifici ma serve anche all’ufficio per avere un rimando riguardo a quello che noi facciamo sul territorio. In questo modo si condividono gli Obiettivi e si struttura una rete di supporto per i ragazzi presenti sul territorio".

Il target di riferimento è rappresentato da ragazzi giovani dai 12 ai 13 anni e dai 20 ai 22 anni che si aggregano nei quartieri. "Ci sono giornate in cui siamo ‘fortunati’ e incontriamo sempre lo stesso gruppo ma altre in cui incontriamo gruppi diversi. Stiamo facendo uscite continuative in alcuni quartieri e conoscendo in maniera sistematica due gruppi in altrettanti quartieri in questo momento. Si tratta di Due gruppi su cui stiamo lavorando rispettivamente al dialogo in base alle tematiche che ci riportano".

Per quanto riguarda le problematiche rilevate c’è una bassa percezione della sicurezza: c’è un vissuto diffuso di insicurezza e paura a fronte degli episodi complicati accaduto nell’ultimo periodo. Poi ci sono problematiche legate a identità di genere, bullismo, affettività e poi alcune volte si parla di utilizzo di sostanze: alcol e cannabis. Nel corso degli anni abbiamo incontrato anche ragazzi che come primo Impatto non ci hanno accolto in modo positivo poi – via via – le cose sono cambiate. In generale i gruppi di ragazzi che stiamo Incontrando ci hanno sempre accolto in modo positivo".