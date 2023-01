"Prenotazioni, sportelli aperti in sicurezza Abbiamo investito in tecnologia e personale"

Primo: l’importante è che l’attesa non sia vana, certo. Secondo: quello che conta veramente è che vada a buon fine. Terzo: non guasta se l’attesa è breve e sempre più comoda. Così l’Azienda ospedaliero-universitaria di Modena cerca di semplificare la vita di chi attende una visita medica o una prestazione sanitaria e in passato doveva ’subire’ code e attese interminabili. Ora che gli sportelli di prenotazione (Cip) sono stati riaperti al pubblico (dal 9 gennaio scorso) è entrato in funzione un nuovo sistema che consente di integrare (e quindi rendere più efficienti) le tre modalità: quella telefonica tramite il call center, quella online sul sito dell’azienda sanitaria e la tradizionale prenotazione agli sportelli che è stata sospesa negli ultimi tre anni per contenere la diffusione del Covid-19.

"Quando tra febbraio e marzo 2020 abbiamo dovuto chiudere gli sportelli – ricorda Nicoletta Posa, direttore del Servizio attività amministrative ospedaliere – dalla mattina alla sera abbiamo dovuto inventarci una nuova tipologia di servizio da offrire al cittadino, anche perché al Policlinico l’attività legata alle visite specialistiche e agli interventi è diminuita ma non si è mai fermata. Abbiamo messo in piedi quello che potevamo con le risorse a disposizione". Durante i mesi più acuti dell’emergenza sanitaria i tecnici del Servizio attività amministrative ospedaliere hanno studiato tutte le possibili soluzioni per rispondere alle domande della cittadinanza. "Grazie all’impegno della direzione che ha investito in tecnologie e risorse – prosegue il direttore del servizio – siamo riusciti a dare una risposta efficiente. I primi tempi sono stati un po’ duri, anche perché non avevamo mai avuto all’interno dell’azienda un’esperienza di call center professionale. Ma se oggi siamo a un livello elevato di gestione di queste apparecchiature lo dobbiamo alla decisione di internalizzare tutto il sistema di prenotazione, da quello sul sito internet al call center".

Grazie alla nuova tecnologia introdotta al Policlinico si è riusciti a mettere in piedi un’organizzazione del tutto flessibile: "abbiamo un cruscotto che in tempo reale fornisce i dati dei flussi e delle attese. Noi sappiamo in tempo reale quante persone sono in linea al telefono e quanti attendono il proprio turno davanti allo sportello.

Questo ci permettere di chiudere o aprire gli sportelli in base all’andamento del flusso".

Il nuovo software consente di ottimizzare al massimo il lavoro dei 28 operatori che tra il Policlinico e Baggiovara si occupano non solo delle attività del Cip, il Centro interno di prenotazioni, ma anche del rilascio di certificati, dell’accesso agli atti e della consegna referti. In caso di un numero elevato di persone nella sala d’attesa, un operatore del call center può in tempo reale raggiungere i colleghi agli sportelli e agevolare così il flusso delle prenotazioni.

Il software consente inoltre di trasferire il sistema di prenotazione presso la propria abitazione per i dipendenti che lavorano in smart working alcuni giorni alla settimana. "Da lunedì, quando abbiamo riaperto al pubblico gli sportelli del Centro interno di prenotazioni – spiega Posa – abbiamo constatato che le telefonate e le richieste online non sono diminuite, in compenso sono aumentati gli accessi in presenza".

