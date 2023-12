"Preoccupati, fermiamo l’escalation di violenza"

C’è grande attesa per la manifestazione di questa mattina alle 9.50, promossa dall’istituto Vallauri di Carpi dopo l’aggressione subita da uno studente e da un professore nella mattinata di mercoledì mattina da parte di alunni di altri istituti.

L’evento ha suscitato molte reazioni, anche nell’ambito del Comitato genitori del Vallauri: "Inutile negare che noi genitori siamo preoccupati – spiega una rappresentante – il primo pensiero è stato per i nostri figli. Però, ed è doveroso dirlo, ci siamo subito sentiti rassicurati dalla reazione della dirigente, Silvia De Vitis, che ha dato prova di essere una grande preside, sempre in prima linea in queste situazioni. A lei, come ai professori, compreso il docente Vincenzo Giordano che ci ha rimesso in prima persona per fermare la rissa, va il nostro ringraziamento".

"Siamo preoccupati per la realtà che c’è all’esterno – prosegue un altro genitore – in cui manca la cultura del rispetto verso gli altri, adulti o ragazzi che siano. Quello che è successo ha avuto le sue origini in una frase detta in corriera, la mattina prima, e tutto è degenerato, evidentemente nessuno si è reso conto delle conseguenze che poteva avere".

"La dirigente – confermano i genitori – sta prendendo ulteriori misure che già erano state richieste. Durante la ricreazione i docenti svolgono un ruolo di sorveglianza e l’accesso all’unico bar, del Vallauri appunto, è stato ’sfasato’ negli orari. Riponiamo massima fiducia nella preside: in questi due anni, da quando lei è arrivata , già tante cose sono cambiate in meglio".

Condanna dell’accaduto arriva anche da Antonietta Cozzo, segretaria generale Cisl Scuola Emila Centrale: "Un episodio increscioso che richiede interventi urgenti e concreti per contrastare queste bande organizzate. Sono necessarie delle decisioni forti per contrastare questa escalation di violenza che si sta verificando, anche alla luce del documento di valutazione dei rischi (DVR) che rappresenta la mappatura dei rischi per la salute e la sicurezza presenti in una scuola, visto che non si tratta di un caso isolato e che ha coinvolto anche lavoratori della scuola. E’ necessario potenziare l’organico (docenti e personale Ata) anche per fare fronte a tali episodi, come chiediamo da anni. L’ennesimo campanello d’allarme che non più farci trovare impreparati".

"Questa situazione terribile – commenta la dirigente Silvia De Vitis – la stiamo trasformando in un punto di forza. Preoccupazioni, indagini, interrogativi certo, ma soprattutto la consapevolezza della nostra unitarietà. E’ stata invitata a partecipare alla manifestazione anche la consulta all’integrazione, con figure fondamentali come il professore Raffaele Facci. Insieme si può tutto".

Maria Silvia Cabri