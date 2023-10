Preparazione atti per studio notarile

Il Centro impiego di Sassuolo per Studio notarile, con sede a Formigine, ricerca n. 1 impiegatoa (max 29 anni) con diploma di maturità per predisposizione atti notarili, raccolta documentazione per varie pratiche, gestione contatti clienti; domande da inviare entro il 2010 a impiego.sassuolo@regione.emilia-romagna.it o tramite portale www.lavoroperte.regione.emilia-romagna.it o nell’app LavoroXTe