Presentato il brand turistico: "Ducato Estense"

È stato presentato ieri mattina, alla presenza dell’assessore al Turismo del Comune di Sassuolo Massimo Malagoli, presso la sala Brown (Livello 2 MICO) di BIT, la Borsa Internazionale del Turismo in corso di svolgimento a Milano, #Bella storia: il claim con il quale si presenta al pubblico il brand turistico culturale ’Ducato Estense’. Ducato Estense è presente con uno stand dedicato al BIT, presso il Centro Congressi Allianz MiCo (Pad 3 stand C104). Nato da un progetto promosso, finanziato e coordinato dal Ministero della Cultura in accordo con gli enti locali dei territori coinvolti, ha come principale obiettivo la valorizzazione del territorio compreso tra Emilia–Romagna e Garfagnana che dal XIV al XIX secolo ha fatto parte, con alterne fortune, dello Stato Estense. Una #Bella storia che si svolge lungo un naturale asse geografico che si sviluppa da Est a Ovest, alla ricerca di una trama narrativa coerente che conduce il viaggiatore, a partire dal cicloturista, o dall’ecoturista in generale, alla scoperta di nuovi orizzonti culturali sul piano intellettuale ed emotivo. Dai paesaggi metafisici costellati dalle Delizie Estensi, ville e palazzi creati per il piacere della corte, fino alle aspre vette della Garfagnana.