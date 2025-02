Presentato il portale per l’edilizia:: "Rapporti più facili con gli uffici"

Da sabato 1 marzo 2025 le pratiche edilizie riguardanti il Comune di Vignola dovranno essere presentate solo in modalità telematica sul nuovo portale digitale ’CPortal360’. A comunicarlo è stata la stessa amministrazione comunale vignolese, che spiega: "Si tratta di una importante innovazione che consentirà di rendere più facili e immediati i rapporti tra i professionisti del settore e gli uffici dell’Ente locale. Grazie ai fondi europei del Pnrr, infatti, i comuni dell’Unione Terre di Castelli sono impegnati in un inedito sforzo di integrazione tra i vari sistemi di informatizzazione presenti all’interno degli enti, allo scopo di rendere più efficiente la risposta al cittadino.

La ditta Starch ha messo a punto uno specifico software per le attività del Sue, Sportello unico per l’edilizia. Cittadini e tecnici potranno accedervi direttamente, tramite Spid o Cie, per la presentazione delle pratiche edilizie residenziali e non, delle pratiche sismiche, dei certificati di destinazione urbanistica, delle autorizzazioni ambientali e paesaggistiche, di richieste, comunicazioni, certificazioni e depositi. Sarà inoltre possibile consultare i regolamenti comunali, le informazioni su come presentare le varie tipologie di pratiche e avere notizie, in ogni momento, dello stato della propria pratica edilizia.

Giovedì 13 febbraio, alle 10, si terrà uno specifico webinar rivolto a tutti professionisti del settore interessati alla novità nel corso del quale verranno spiegati l’utilizzo e i vantaggi di questo nuovo strumento informatico. La partecipazione al webinar è gratuita previa iscrizione online al link www.starch.it. Dal 13 febbraio e fino al 28 febbraio, per consentire un passaggio più agevole al nuovo sistema, sarà ancora possibile presentare pratiche con le attuali modalità, ovvero la posta elettronica certificata e l’Accesso ’unitario’, oppure optare per l’utilizzo del nuovo portale. Dal 1 marzo scatterà invece l’uso obbligatorio del portale CPortal360 per l’invio e la ricezione delle pratiche di competenza comunale, in formato Pdf firmato digitalmente. L’avviso di avvenuta ricezione della pratica costituirà l’avvio del procedimento".

