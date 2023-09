Presentazione Piano Urbanistico Generale di Nonantola: idee per il futuro

Dopo l’esposizione di alcune tavole durante la fiera di luglio, lunedì 11 settembre a partire dalle 20,45 presso il Teatro Troisi si svolgerà la presentazione pubblica del nuovo Piano Urbanistico Generale, a cura del progettista, architetto Carla Ferrari, e dell’amministrazione comunale. "L’incontro – spiega l’amministrazione - rivolto a tutta la cittadinanza, servirà per illustrare le scelte strategiche per il governo del territorio e lo sviluppo di Nonantola per i prossimi decenni e si pone come momento conclusivo del processo di informazione e partecipazione avviato nel 2021 con l’assemblea tematica sulla mobilità". Il piano è già stato assunto dalla Giunta Comunale e sarà portato in discussione in consiglio comunale entro la fine dell’anno.

m. ped.