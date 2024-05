Presentazione romanzo 'La Bambina di Kabul' di Saliha Sultan, la storia di Homeira tra paura e speranza

La Bambina di Kabul, è il titolo del romanzo di Saliha Sultan, che viene presentato domani alle 18 presso la Libreria Feltrinelli in via Cesare Battisti 17. La conversazione con l’autrice è condotta dal generale Giorgio Battisti, analista, e già comandante di diverse missioni internazionali e primo comandante del contingente Italiano della missione ISAF a Kabul in Afghanistan. Saliha Sultan, nata in Afghanistan nel 1988, vive in Italia da vent’anni. La bambina di Kabul è la sua storia. La protagonista del libro Homeira è cresciuta a Herat, una città devastata sotto l’occupazione russa, prima di trasferirsi a Kabul. La paura è stata sua compagna di giochi fin da bambina, ma lei non ha mai smesso di sperare. Quando i talebani prendono il potere, però, la vita si complica ulteriormente per le donne afgane, che si vedono privare di ogni diritto. Ma Homeira, spirito libero, non lo accetta.