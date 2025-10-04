Presenze e pagamenti, al mercato del lunedì arriva una piattaforma

È in fase di attivazione una piattaforma informatica che permetterà all’Amministrazione comunale di registrare, in tempo reale, presenze e pagamenti relativi ai mercati cittadini, potenziandone così le procedure di monitoraggio che, a oggi, non danno comunque riscontro di anomalie. Nessuna notifica infatti è stata trasmessa al Comune dagli organi inquirenti rispetto all’irregolarità presunta del cosiddetto ’Mercato della terza domenica del mese’, le cui giornate sono disciplinate da ordinanze sindacali e, in virtù di una convenzione, soggette a monitoraggio e rendicontazione. Convenzione che, peraltro, stabilisce che dall’1 gennaio 2026 le giornate di mercato straordinario debbano essere disciplinate alla stregua del mercato ordinario. Lo ha spiegato in Consiglio comunale Paolo Zanca rispondendo all’interrogazione di Elisa Rossini (Fratelli d’Italia). In particolare, l’istanza chiedeva se l’Amministrazione comunale fosse al corrente di un esposto depositato alla Procura della Repubblica da alcuni consorziati del Consorzio ’Il Mercato’ che evidenzierebbe, come riportato dalla stampa, casi di abusivismo e irregolarità nell’organizzazione del mercato straordinario (numero occupanti piazzole maggiore rispetto a quelli effettivamente paganti; corrispettivo dell’occupazione versato con pagamento in contanti).