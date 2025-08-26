Da Dante ai bagnini

Davide Rondoni
Da Dante ai bagnini
Cronaca"Presenze turistiche aumentate grazie alle attività sportive"
26 ago 2025
GIULIANO PASQUESI
Il vice sindaco Fiorenza: "Solo con le squadre in ritiro abbiamo superato le 2000 presenze".

La primavera del Bologna, ospite quest’estate in ritiro nelle strutture di Pievepelago

Un fattore che sta contribuendo ad aumentare sensibilmente le presenze turistiche dell’estate 2025 sull’Appennino modenese è quello sportivo, sotto tutti i suoi variegati aspetti. Ne fa un primo positivissimo bilancio il vice-sindaco di Pievepelago, Davide Fiorenza: "Solo con i giovani delle formazioni sportive in ritiro abbiamo superato l’arrivo di almeno 2.000 ragazzi e ragazze in varie discipline. Impianti sportivi sempre gremitissimi. Ad esempio da metà giugno -prosegue Fiorenza- la piscina comunale di Pievepelago ha registrato presenze impressionanti, sino a 500 ingressi giornalieri che sono un record per impianti in quota. La gestione, affidata alla società Crp Bortolotti, sta ottenendo ampi consensi degli utenti e come Comune ci complimentiamo con loro. Complimenti al Crp anche per i ritiri paesani dei giovani del Rugby Livorno; gruppi Volley da Viareggio, Sassuolo e Formigine; Triathlon a livello nazionale, Anzola Basket, 120 ragazzi della scuola basket di Bologna, settimane Multisport e Danza artistica. Nel solco della tradizione calcistica locale quest’anno abbiamo avuto come pre-campionato il Bologna FC primavera, il Bologna under 17, la Pistoiese FC Calcio, tutto il settore giovanile del Pontedera dalla Primavera all’Under 12, il settore giovanile Galluzzo e altri sino ai primi di settembre. Da settembre poi riaprirà il Liceo scientifico sport invernali di Pievepelago con iscrizioni in costante aumento e a giugno 2026 vi saranno i primi diplomati italiani con questo corso di studi". Il turismo sportivo, negli scorsi anni, statisticamente, portò quasi 100mila presenze alberghiere complessive, un dato che si pensa sarà superato quest’estate. "Quest’anno -prosegue Fiorenza- siamo stati presi d’assalto da richieste di soggiorni sportivi da Emilia e Toscana, e dal 14 giugno a metà settembre abbiamo tutti i posti ricettivi al completo. Stiamo puntando ad apposite progettazioni, come un campo calcio in erba sintetica, per essere ammessi ai finanziamenti". Sulla presenza del Bologna Fc Primavera e del Bologna under 17 il vice sindaco aggiunge: "Puntiamo molto su questa collaborazione, nel ricordo dei soggiorni del Bologna campione d’Italia anni ’60".

g.p.

