"Presenze turistiche aumentate grazie alle attività sportive"

Un fattore che sta contribuendo ad aumentare sensibilmente le presenze turistiche dell’estate 2025 sull’Appennino modenese è quello sportivo, sotto tutti i suoi variegati aspetti. Ne fa un primo positivissimo bilancio il vice-sindaco di Pievepelago, Davide Fiorenza: "Solo con i giovani delle formazioni sportive in ritiro abbiamo superato l’arrivo di almeno 2.000 ragazzi e ragazze in varie discipline. Impianti sportivi sempre gremitissimi. Ad esempio da metà giugno -prosegue Fiorenza- la piscina comunale di Pievepelago ha registrato presenze impressionanti, sino a 500 ingressi giornalieri che sono un record per impianti in quota. La gestione, affidata alla società Crp Bortolotti, sta ottenendo ampi consensi degli utenti e come Comune ci complimentiamo con loro. Complimenti al Crp anche per i ritiri paesani dei giovani del Rugby Livorno; gruppi Volley da Viareggio, Sassuolo e Formigine; Triathlon a livello nazionale, Anzola Basket, 120 ragazzi della scuola basket di Bologna, settimane Multisport e Danza artistica. Nel solco della tradizione calcistica locale quest’anno abbiamo avuto come pre-campionato il Bologna FC primavera, il Bologna under 17, la Pistoiese FC Calcio, tutto il settore giovanile del Pontedera dalla Primavera all’Under 12, il settore giovanile Galluzzo e altri sino ai primi di settembre. Da settembre poi riaprirà il Liceo scientifico sport invernali di Pievepelago con iscrizioni in costante aumento e a giugno 2026 vi saranno i primi diplomati italiani con questo corso di studi". Il turismo sportivo, negli scorsi anni, statisticamente, portò quasi 100mila presenze alberghiere complessive, un dato che si pensa sarà superato quest’estate. "Quest’anno -prosegue Fiorenza- siamo stati presi d’assalto da richieste di soggiorni sportivi da Emilia e Toscana, e dal 14 giugno a metà settembre abbiamo tutti i posti ricettivi al completo. Stiamo puntando ad apposite progettazioni, come un campo calcio in erba sintetica, per essere ammessi ai finanziamenti". Sulla presenza del Bologna Fc Primavera e del Bologna under 17 il vice sindaco aggiunge: "Puntiamo molto su questa collaborazione, nel ricordo dei soggiorni del Bologna campione d’Italia anni ’60".

g.p.