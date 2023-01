Presepe danneggiato a Maranello Scovato il vandalo: "Risarcirò"

Aveva suscitato prevedibile esecrazione il vandalismo del Presepe di piazza Libertà proprio in prossimità del Natale, ed è con ovvia soddisfazione che la Polizia Locale ha comunicato, ieri, di avere individuato i responsabili grazie ai filmati delle telecamere di videosorveglianza che vigilano sul centro cittadino. Era stato un dipendente del Comune ad accorgersi del danno: nel sistemare Gesù Bambino nella sua mangiatoia, all’interno del Presepe esposto in Piazza Libertà, aveva notato come la statua di un pastorello fosse gravemente danneggiata alla testa. Ed ha subito avvisato la Polizia Locale di Maranello, le cui indagini sono andate a buon fine. Il danneggiamento è avvenuto nella prime ore della Vigilia di Natale e, secondo la ricostruzione degli agenti, ha visto un gruppo di sette persone – ragazzi e ragazze, tutti poco più che ventenni, sei dei quali residenti nel Distretto Ceramico – che per circa mezz’ora hanno scherzato con le statue del Presepe, spostandole e gettandole a terra più volte. La peggio l’ha avuta un pastorello, sul quale si è accanito uno di questi ragazzi, individuato nei giorni successivi dalla Polizia Locale insieme ai suoi amici. Tutti sono poi stati convocati separatamente presso il Comando di Maranello e, messi alle strette, hanno ammesso le loro responsabilità "mostrandosi pentiti e – fa sapere l’Amministrazione – scusandosi per ciò che avevano fatto". L’autore del danneggiamento al pastorello ha inoltre dato la propria disponibilità a risarcire interamente il danno provocato.