Presepe Vivente, già iniziati i preparativi

A Fiumalbo sono iniziati i preparativi per il Presepe Vivente 2025/26. L’evento natalizio primario dell’alto Appennino è biennale (alternandosi a quello di Fanano) e quest’anno tornerà il 24 dicembre 2025 Vigilia di Natale e sabato 3 gennaio 2026. Ora sono già in corso le costruzioni di capanne e altre strutture in legno che saranno usate nelle varie postazioni. Già effettuate le prime riunioni tra Comune e i referenti delle varie postazioni; individuati già alcuni figuranti tra cui gli interpreti della Madonna e san Giuseppe nella Capanna della Natività, mentre per il Bambin Gesù la scelta sarà effettuata in seguito tra i nuovi nati del paese (maschi e femmine, come da tradizione). Fiumalbo, eletto come uno dei borghi più belli d’Italia, è la cornice perfetta per ospitare lo spettacolo del Presepe Vivente. Lungo le antiche vie del paese vengono ricostruite le classiche situazioni del Presepe con circa 250 abitanti del paese come figuranti intenti a replicare gli antichi mestieri, il tutto con l’illuminazione di falò, ceri e fiaccole. Saranno una cinquantina i ‘quadri’ in cui verranno fatti rivivere gli antichi mestieri della montagna con norcini, arrotino, ricamatrici, maniscalchi, fabbri, casari, impagliatori di sedie, scalpellini, vasaio, liutaio ecc., con allestimenti d’epoca di una vecchia scuola (con insegnante ed alunni a lezione come un secolo fa), alcune stalle, una falegnameria, un antico forno ecc.

Accanto a questi quadri sono proposte scene tipiche del periodo storico in cui Gesù è nato, come i soldati romani a cavallo o accanto ad un falò e di guardia ai prigionieri. Il programma di quest’anno prevede dalle ore 19 la rappresentazione degli Antichi Mestieri lungo le caratteristiche vie del centro storico, alle 22 la Natività e la Processione dell’adorazione. Alle 23 della Vigilia, la s.Messa di Natale nella ciesa di san Bartolomeo. Il vice-sindaco Gabriele Nizzi fin da ora ringrazia le ditte ‘che donano i materiali necessari ed i volontari che mettono a disposizione il loro tempo per questa grande tradizione fiumalbina’. Tra gli interpreti del Presepe, anche il sindaco Alessio Nizzi impegnato nelle vesti del censore come fa da ormai 30 anni: "E’ significativo –dice- che ogni due anni l’intera nostra Comunità si riunisca in modo concorde per far rivivere la tradizione del Presepe Vivente e per mostrare con orgoglio le proprie origini attraverso la rappresentazione degli antichi mestieri. In tale senso è positivo l’apporto che sta giungendo da tanti giovani paesani. La prima edizione in assoluto si svolse nel lontano 1958; poi dopo una pausa quasi trentennale dal 1984 tornò a svolgersi il Presepe Vivente con cadenza biennale.

g. p.