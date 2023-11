Presepe vivente. Volontari attivi a Fiumalbo

Volontari già al lavoro per il ‘Presepe vivente’ di Fiumalbo e per la ‘Mascherata dell’Epifania’ di S.Annapelago: due eventi di grande richiamo appenninico per le prossime feste natalizie. Sono infatti già in corso a Fiumalbo le costruzioni di capanne e altre strutture in legno che saranno usate nelle varie postazioni del prossimo ‘presepe vivente’ il 24 dicembre e il 6 gennaio 2024. A Fiumalbo c’è davvero tanto entusiasmo tra i volontari, già all’opera un po’ in tutto il paese, molto legato a questo evento. Già realizzata la Capanna della Natività che quest’anno torna nella sede storica di piazza Jolanda, proprio di fronte al gigantesco abete. La prima edizione del Presepe Vivente a Fiumalbo ebbe luogo nel 1958, poi, dopo una pausa, dal 1984 si decise di riproporre la manifestazione ogni due anni. Lungo le strade, i vicoli e sotto le volte del borgo medievale illuminato solo da fiaccole, verranno allestite rievocazioni degli antichi mestieri con centinaia di comparse e animali che faranno da contorno alla scena della natività. In entrambe le date si inizierà alle 19.30 con la rappresentazione degli antichi mestieri per le vie del paese, mentre dalle ore 22.30 sarà in scena la Natività e la processione dell’adorazione.