"Presi d’assalto tutti i posti auto"

"Non frequento troppo spesso questa zona, ma un’idea me la sono fatta comunque. Tra le prime criticità che ho riscontrato è senz’altro quella del parcheggio: trovare un posto in cui lasciare l’auto, qui, diventa un’impresa a tutte le ore del giorno – è il commento di Raffaelle Susassi –. Essendo un parcheggio gratuito, poi, in molti lasciano qui il veicolo per poi spostarsi in altre aree della città a piedi.

E questo comunque crea del caos".

Sul tema della sicurezza, invece, "la percezione è che ci sia qualcosa che non va – continua il cittadino – perché non sempre la zona è ben frequentata. Ma i controlli, ormai, servirebbero dappertutto".