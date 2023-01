"Presidente della Provincia, meglio l’elezione diretta"

di Gianpaolo Annese

"Auspico il ritorno alla elezione diretta del presidente della Provincia affiancato da una giunta. È giusto che questa figura istituzionale risponda ai cittadini e non alle amministrazioni comunali. E poi non è possibile che il ruolo venga svolto da un sindaco che ha già un altro lavoro da fare". Non solo il resoconto di fine mandato 2018-2022 presentato ieri nella sede di viale Martiri. Sollecitato rispetto a una possibile rivalutazione delle Province legata a uno specifico disegno di legge depositato in Senato, Gian Domenico Tomei si infiamma. "Intanto il presidente della Provincia – è stata la riflessione di Tomei ieri mattina – deve essere una figura di equilibrio tra 47 Comuni e non solo espressione di una parte. L’altro aspetto è che deve avere il tempo di fare il presidente, un impegno notevole, mentre i sindaci non hanno tutto il tempo necessario, hanno già tanto lavoro da svolgere".

Inoltre, "è necessario che accanto al presidente ci sia una giunta seppur minima, che sia un organo collegiale e non monocratico perché il presidente con la norma attuale una volta eletto non è sfiduciabile, per cui per esempio anche se non approvano il bilancio rimane a fare il presidente: una norma allucinante, anti-democratica, un vulnus da curare al più presto". Con l’elezione diretta dunque, ha proseguito Tomei, "il cittadino sa chi va a votare e chi è votato risponde ai cittadini, tutti. Invece con questo sistema, con il voto ponderato (il presidente viene eletto da sindaci e consiglieri comunali di tutti i Comuni del territorio e ogni voto viene ‘pesato’ in base al numero di abitanti ndr) ovviamente le varie amministrazioni vanno a incidere decisamente sul lavoro della Provincia".

In generale in Italia sembra superata la stagione nella quale per la pubblica opinione la Provincia era finita nel girone dei cosiddetti ‘enti inutili’. Tomei congedandosi al fianco dei dirigenti ha sottolineato come siano stati "quattro anni di lavoro intenso per contribuire al rilancio della Provincia di Modena e del suo ruolo strategico e fondamentale per la comunità locale, con le complessità di questo periodo, tra emergenze sanitarie, climatiche ed energetiche, ma con tanti traguardi raggiunti che ci possono far affermare che questo ente gode di ottima salute e che non ha mai smesso di essere un supporto determinante per il territorio".

Tomei ha cominciato il suo mandato senza l’indennità ora prevista, che sarà percepita invece dal suo successore e che si aggira sugli 11mila euro lordi mensili.