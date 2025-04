Presidenza Seta, via alle candidature

C’è tempo fino alle 13 di venerdì 2 maggio per presentare proposta di candidatura o autocandidatura per la nomina del presidente di Seta, la società dei bus che serve i territori di Modena, Reggio Emilia e Piacenza. La designazione di un candidato, da proporre agli enti locali della provincia di Modena, si rende necessaria "a seguito delle dimissioni del presidente del Consiglio di amministrazione della società", conferma il Comune dopo l’addio recente di Alberto Cirelli, che ha lasciato per ‘ragioni personali’ con una lettera ai soci. Il nuovo avviso su Seta, adesso, rientra nell’ambito delle proposte di candidature per la nomina dei rappresentanti del Comune in enti, aziende, istituzioni e società partecipate.

Il candidato designato per la carica di presidente di Seta, qualora nominato, resterà in carica fino all’approvazione del bilancio 2026.