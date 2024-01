Presidio in piazza Matteotti. Due agenti aggrediti subito dopo l’inaugurazione

Un’aggressione ai danni di due agenti a poche ore dall’inaugurazione del ‘chiosco’ per la sicurezza. Si sollevano polemiche dopo l’episodio avvenuto lo scorso sabato in centro storico, quando due operatori della polizia locale sono stati aggrediti da un uomo straniero che, sorpreso a danneggiare un’auto in via Taglio, ha opposto resistenza agli agenti intervenuti, ferendoli leggermente. Contestualmente all’inaugurazione sabato mattina in piazza Matteotti del presidio ‘Città sociale e sicura’, infatti, il Sulpl era subito insorto facendo sapere come non vi fosse stato col sindacato alcun confronto o comunicazione.

Il segretario cittadino del Sulpl, Elisa Fancinelli aveva sottolineato come l’amministrazione non tenesse conto della sicurezza dei lavoratori della PL.

Parole più ‘dure’ arrivano nuovamente da Luca Negrini, presidente cittadino di Fratelli d’Italia: "Muzzarelli si vergogni per aver messo in piedi una farsa che ha visto, a meno di 24 ore dall’inaugurazione in pompa magna, un’aggressione ai danni degli agenti, episodio che poteva finire molto peggio, solo per personali fini elettorali".

Secondo Negrini "non è possibile pensare di mettere in campo un servizio mono agente. Occorre invece gestire i turni in maniera che sia sempre garantita la presenza di due agenti proprio a tutela degli stessi e a garanzia di un supporto in caso di aggressione nei confronti di uno dei due. Altrettanto evidente è che, in un caso come quello di sabato sera, l’intervento della pattuglia accorsa a sostegno dei volontari, culminato con l’arresto dell’extracomunitario in stato di ebbrezza, avvenuto grazie alla professionalità degli operatori che hanno riportato ferite fortunatamente lievi, sarebbe potuto essere svolto in maggiore sicurezza se gli agenti avessero potuto contare sull’utilizzo del taser". Gli agenti, sabato, erano comunque riusciti a fermare l’autore dei vandalisimi in via Taglio e nella serata di Capodanno hanno effettuato altri interventi.

Nel chiosco si alternano operatori della polizia locale e volontari della sicurezza e, in una seconda fase programmata per la seconda metà di gennaio, anche addetti dell’Urp (Ufficio relazioni con il pubblico).

Nella serata del 31 dicembre gli operatori sono intervenuti per lo scoppio di petardi. Il giorno prima, invece, intorno alle 20 agli operatori si sono rivolte tre ragazze che erano state importunate da un gruppo di giovani: una pattuglia della Polizia locale è intervenuta e, pur senza individuare i giovani, le ragazze sono state tranquillizzate. La predisposizione della struttura, acquistata dal Comune, con funzioni di prevenzione, informazione e controllo era stata inserita nell’ottava variazione di bilancio.

Con il primo intervento di adeguamento, fatto prima di Natale, sono stati ristrutturati i servizi igienici, realizzato l’impianto di riscaldamento e predisposte due postazioni con pc e monitor da cui gli operatori possono vedere le immagini live riprese dalle telecamere del sistema di videosorveglianza cittadina. I lavori di infrastrutturazione hanno inoltre consentito di installare nel chiosco una telecamera di ultima generazione con una visione a 180 gradi della zona, già collegata al sistema di videosorveglianza cittadino, che si aggiunge alle tre già in funzione sulla piazza. Infine, a metà gennaio sarà allestita la nuova struttura al posto di quella attuale, e attivato anche un citofono di emergenza collegato con la Sala operativa della polizia locale.