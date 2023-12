Presidio in piazza Matteotti. La polizia locale non ci sta: "Non siamo stati coinvolti e neppure informati"

Deve ancora diventare operativo (l’inaugurazione è prevista infatti per oggi alle 10.30) ma sul punto ’Città sociale e sicura’ già ci sono già accese polemiche. Parliamo del nuovo presidio di piazza Matteotti: i lavori alla struttura del chiosco, ex edicola della piazza si sono infatti conclusi, permettendo di aprire il presidio in via sperimentale.

Secondo il Sulpl, sindacato unitario lavoratori della polizia locale, "precedenti esperienze di presidi fissi in città hanno creato molte aspettative nei cittadini, che poi non hanno garantito i risultati auspicati".

La sigla denuncia poi come "non vi sia stato alcun coinvolgimento dei rappresentanti sindacali pur essendo previsti nel presidio anche gli agenti della polizia locale".

"Dopo la presa di posizione del Sulpl sulla mancanza di comunicazione e informazione non abbiamo avuto alcun riscontro nè dai dirigenti della polizia locale, nè da altri ’attori’ di via Scudari – affermano dal sindacato. E’ quindi stato chiaro, ancora una volta, che non interessava coinvolgere in alcun modo il sindacato, che rappresenta l’85% del personale sindacalizzato del Corpo. Come già dichiarato quasi tre mesi fa dal segretario cittadino del Sulpl Elisa Fancinelli, le assunzioni annunciate, che probabilmente diventeranno effettive entro fine anno difficilmente avrebbero significato avere agenti in uniforme, dotati degli strumenti di autotutela ed armati. Fatti che - continua - si sono puntualmente verificati. Infatti gli agenti sono in servizio in abiti civili, e senza alcun dispositivo di protezione, nè armati e la buona parte risiede fuori regione; quindi non conosce il territorio". La sigla denuncia poi di non essere stata ‘invitata’ durante il sopralluogo, mercoledì, presso il chiosco.

"Gli agenti chiedono notizie al Sulps in quanto oggi (ieri, ndr) si è appreso che da domenica inizierà il presidio fisso dalle 13 alle 22 di un solo agente presso il chiosco di piazza Matteotti. Il Sulps è fortemente sbigottito della decisione assunta dall’Amministrazione, che non tiene conto della sicurezza dei Lavoratori della polizia locale e intraprenderà ogni azione per tutelare gli agenti e quindi i cittadini. Muzzarelli ha affermato ripetutamente che in piazza Matteotti occorre "migliorare il presidio dell’area con funzioni di prevenzione e controllo" (dimenticando che questi sono compiti affidati prioritariamente a Polizia e Carabinieri) poi manda per tutto il turno i propri agenti da soli a presidiare la zona?".

La predisposizione della struttura, acquistata dal Comune di Modena, con funzioni di prevenzione, informazione e controllo era stata inserita nell’ottava variazione di bilancio approvata dal Consiglio comunale, anche in considerazione delle richieste avanzate da residenti, commercianti e frequentatori del centro. All’inaugurazione, oggi, saranno presenti il sindaco, l’assessore alla Legalità Andrea Bosi, la vicaria del comandante della polizia locale Annalisa Giunti, operatori del Comando di via Galilei e volontari delle associazioni che collaborano con la Polizia locale nell’attività di presidio della città.